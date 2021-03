Parlons Business : Le retour du vrai bon pain sur Auvio

Le secteur de la boulangerie est en train de connaître une petite révolution. Partout en Europe, des agriculteurs et des boulangers se mobilisent pour contrer la fabrication industrielle du pain. En effet, depuis le siècle dernier, on a assisté à une industrialisation du secteur. Les espèces de blé ont été sélectionnées sur base de leur rendement, en faisant abstraction de leur qualité nutritionnelle. Dans le cycle de fabrication du pain, tout a aussi été pensé dans une optique de productivité. Des pesticides sont utilisés pour assurer les récoltes. On emploie de nombreux additifs et des farines standardisées. On sélectionne les levures qui font lever la pâte plus rapidement et on cherche à accélérer la cuisson du pain. Tout cela au détriment du goût et de la qualité. Mais aujourd’hui, des producteurs luttent pour restaurer de la biodiversité dans les cultures de blé. Ils rejettent les pesticides et pratiquent l’assolement, c’est-à-dire la rotation des cultures pour préserver la fertilité du sol. De leur côté, des artisans boulanger retrouvent des pratiques d’antan qui laissent plus de place au processus naturel de fermentation. Ces choix de pratiques plus durables dans la production du pain profitent aussi au consommateur. Les produits sont à la fois plus goûteux et plus nutritifs. Une bonne nouvelle pour notre santé.