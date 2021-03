Parlons Business : Stratégie Good Food à Bruxelles sur Auvio

À la fin de l’année dernière, il y a eu du rififi en politique à propos de projets agricoles de la Région bruxelloise. Le ministre bruxellois de l’Environnement avait évoqué un peu maladroitement de futurs achats de terres agricoles hors de Bruxelles. Ingérence bruxelloise dans les autres régions, spéculation sur les prix du foncier : les critiques ont été nombreuses. Mais au-delà de cette polémique très médiatisée, ces éventuels achats de terres agricoles s’inscrivent dans une cadre plus large. La Région bruxelloise a lancé depuis plusieurs années une stratégie dénommée Good Food, qui a plusieurs objectifs. Il s’agit de soutenir les projets d’agriculture écologique. Le but est aussi de favoriser l’écoulement des productions directement vers les consommateurs bruxellois. Dans ce cadre, la Région soutient de nombreux acteurs, notamment dans le petit maraîchage, où on produit des fruits et légumes pour les commercialiser. Il existe aussi un soutien aux circuits courts entre producteurs et restaurateurs bruxellois. Tout cela doit favoriser la biodiversité, réduire les transports et bénéficier à l’emploi. La finalité est évidemment aussi d’encourager une alimentation saine. La stratégie Good Food est ouverte à toute personne intéressée et va donc bien au-delà d’une petite erreur de communication politique…