Parlons Business : Cultiver en ville sur Auvio

La crise sanitaire a renforcé la pertinence de l’agriculture urbaine. En période de confinement, les consommateurs ont donné leur préférence aux produits frais et aux circuits courts. Pourtant, trouver des produits locaux quand on habite en ville peut sembler compliqué, a priori. Mais depuis quelques années, c’est de plus en plus réalisable. Dans plusieurs villes belges, on voit se multiplier des serres en toiture et des cultures en pleine terre. Des cultures hors sol sont aussi développées. Ça consiste à faire pousser des végétaux en baignant leurs racines non pas dans la terre mais dans un mélange d’eau et de nutriments. L’essor de cette agriculture urbaine s’accompagne de préoccupations environnementales. Car la production d’aliments en zone urbaine peut s’avérer gourmande en énergie. À terme, l’objectif est de parvenir à une neutralité carbone. À cet effet, Gembloux Agro-Bio Tech vient de lancer un nouveau projet de recherche. La faculté d’agronomie de l’Université de Liège va tester l’utilisation de panneaux photovoltaïques associés à des cultures urbaines. Cette étude permettra de vérifier s’il est possible de rendre ces cultures à la fois plus performantes et plus durables, tout en étant rentables. Ce projet sera donc suivi de très près par ceux qui se sont lancé dans l’agriculture urbaine.