Parlons Business : L’impact de la crise sur le secteur agricole sur Auvio

Au cours des périodes de confinement, les consommateurs ont réalisé toute l’importance d’une alimentation saine. Ils ont aussi pris conscience de la valeur des métiers agricoles. Grâce au succès croissant des circuits courts depuis le début de la crise, le public est entré en contact direct avec les producteurs. Les liens étroits entre la crise sanitaire et la crise climatique incitent à repenser les modes de production alimentaire et la consommation. À cet égard, le développement des circuits courts crée des opportunités. Il y a des signaux positifs. Pour la première fois depuis longtemps, le nombre d’indépendants actifs dans l’agriculture a récemment augmenté de plus de cinq pour-cent. Malgré cela, les producteurs ont souffert de la crise, comme d’autres métiers. Les restrictions de déplacement les ont empêché d’engager des travailleurs saisonniers, qui proviennent habituellement de l’étranger. Cette pénurie de main-d’œuvre a créé des opportunités pour des chercheurs d’emplois en Belgique. Mais des récoltes ont tout de même été perdues. En conclusion, la crise sanitaire sera sans doute un tournant pour le secteur agricole. Tous les acteurs ont un rôle à y jouer, du producteur au consommateur.