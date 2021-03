Parlons Business : La crise change nos habitudes de consommation alimentaire sur Auvio

La crise sanitaire a changé les habitudes de consommation des Belges. Faute de pouvoir se rendre au restaurant, les consommateurs ont décidé de se faire plaisir. Ils achètent plus de produits locaux, bio et de qualité. Ils sont plus attentifs à leur bien-être qu’auparavant. La généralisation du télétravail a aussi redéfini l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée. Au lieu de manger au bureau, les travailleurs cuisinent plus régulièrement à domicile. Ils ont plus de temps pour s’y consacrer grâce à la réduction des déplacements professionnels. Ces tendances ont eu des effets sur les ventes de produits alimentaires dans les commerces. Les clients y achètent davantage de produits pour cuisiner eux-mêmes. Les fournisseurs de produits bio ont constaté une forte progression de leurs ventes. C’est le signe que les Belges optent pour des aliments de qualité dans une perspective de santé et de goût. La crise sanitaire semble avoir conduit les gens à se préoccuper davantage de la nature et de leur propre corps. Nous mangeons moins de plats préparés et plus de produits frais. Il reste à voir si cette tendance sera durable. En tout cas, cela nous aura fait prendre conscience de l’importance d’une alimentation saine pour être en bonne santé.