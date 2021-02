Parlons Business : Importance du rapport de durabilité des entreprises sur Auvio

Les entreprises qui s’engagent à se transformer pour devenir plus durables doivent le faire savoir. C’est bon pour la notoriété mais aussi pour la confiance des partenaires commerciaux. Cela permet de vérifier la progression des entreprises en matière de durabilité. Les sociétés cotées en bourse ont même l’obligation de publier des informations non financières dans leur rapport annuel. Ces données portent sur des questions sociales, environnementales ou encore de lutte contre la corruption. D’après une étude de la FSMA, l’Autorité belge des marchés financiers, il y a quelques lacunes dans ces rapports de durabilité. Les entreprises fournissent trop peu d’informations sur les résultats de leurs politiques durables. Elles peinent aussi à identifier les risques non financiers. C’est pourtant crucial : la crise sanitaire l’a démontré. De plus, selon la FSMA, les entreprises devraient utiliser davantage d’indicateurs de performance durable. Pour encourager les entreprises à publier des informations non financières de qualité, l’Institut des réviseurs d’entreprises décerne chaque année, depuis vingt ans, un prix du meilleur rapport de durabilité. Ce coup de projecteur sur les politiques durables des sociétés cotées peut aussi inspirer de plus petites entreprises. En matière de transition durable, l’exemple vient donc aussi d’en haut.