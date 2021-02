Parlons Business : Passer à un modèle d’affaires plus durable, beaucoup d’entreprises y sont favorables. Mais elles se demandent parfois comment s’y prendre en pratique. sur Auvio

L’adoption de modèles d’affaires durables dans les entreprises est un processus encore récent. Il n’existe donc pas de recette miracle que les entrepreneurs pourraient suivre en matière de transition écologique et socialement responsable. Comme en matière d’innovation, la meilleure école semble donc être la pratique sur le terrain. À cet égard, les expériences engrangées par des entreprises partenaires peuvent s’avérer instructives pour les entrepreneurs en quête de conseils sur la transition durable. Dans ce domaine, les réseaux d’entreprises peuvent être très efficaces. Par exemple, depuis plus de cinq ans, la plateforme The Shift met en contact des entreprises, associations et organisations d’horizons divers. L’objectif est d’encourager les collaborations entre toutes ces structures en vue de la transition vers une économie plus durable. Il est aussi possible de prendre exemple sur des sociétés qui ont obtenu de bons résultats en matière de durabilité à l’échelon international. L’Axex, l’Agence wallonne à l’exportation, publie cinquante témoignages d’entreprises qui ont intégré le développement durable dans leurs stratégies de croissance à l’international. Pour les entreprises à la recherche d’idées pour leur transition durable, les sources d’inspiration ne manquent donc pas.