Parlons Business : La transition durable en pratique sur Auvio

Passer à un modèle d'affaires plus durable, beaucoup d'entreprises y sont favorables. Mais elles se demandent parfois comment s'y prendre en pratique. Nous avons déjà évoqué les différentes étapes à suivre, qui vont de la phase d'information à la mise en œuvre en passant par la sélection des objectifs. Mais seule, une entreprise peut difficilement disposer des compétences nécessaires pour mener à bien toutes ces démarches. Il faut donc recourir aux services d'entreprises spécialisées dans certains aspects de la transition durable. Il en existe beaucoup en Belgique. Certaines sociétés sont actives dans le conseil en innovation et en ingénierie en vue de réduire l'empreinte carbone. On trouve aussi des bureaux d'études spécialisés dans l'automatisation des processus des entreprises. Il existe également des sociétés qui visent à faciliter le réemploi et la recherche de pièces réutilisables. De plus, beaucoup de société sont spécialisées dans les études et le conseil en matière environnementale. Certaines banques proposent aussi d'accompagner les entreprises clientes vers un business model plus durable. Notre pays recèle donc de nombreuses compétences qui peuvent contribuer à la transition durable du tissu économique belge. Le tout est de stimuler les échanges entre les entreprises pour accélérer cette transition, comme nous le verrons demain.