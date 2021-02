Parlons Business : La technologie peut aider les entreprises à devenir plus durables sur Auvio

Pour les entreprises, évoluer vers un modèle d’affaires durable représente un défi considérable. Heureusement, cette transition indispensable intervient à un moment où les nouvelles technologies sont en plein essor. Ça tombe bien car les technologies innovantes ont le potentiel pour accélérer la transition énergétique et écologique. D’après une étude récente de la société de consultance Deloitte, la digitalisation peut contribuer à atteindre l’ensemble des objectifs de développement durable des Nations unies. Pour les entreprises, les technologies numériques peuvent contribuer à réduire l’empreinte économique, environnementale et sociale d’un produit ou d’un service. Les applications sont nombreuses. Il est possible de développer des réseaux électriques intelligents, appelés smart grids. La mobilité et le transport connecté offrent aussi des perspectives d’économies et de réduction de la pollution. La technologie peut également favoriser un monitoring environnemental précis. Cela permet d’agir ensuite efficacement pour améliorer le bilan climatique de l’entreprise. De plus, des outils technologiques permettent de réduire l’empreinte écologique, par exemple grâce à la dématérialisation, au télétravail ou aux vidéoconférences. Dans les mois et les années à venir, le numérique sera donc un atout indispensable pour la transition durable des entreprises.