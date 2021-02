Parlons Business : La crise sanitaire, un test grandeur nature pour les entreprises durables sur Auvio

Les entreprises qui adoptent un modèle d’affaires plus durable ont davantage de chances de surmonter les crises économiques. On le pressentait déjà auparavant mais la crise sanitaire a servi de test grandeur nature pour les entreprises durables. Le verdict de ce test semble conforme aux attentes. Les entreprises qui s’en sont le mieux tirées sont celles qui prêtent le plus attention aux critères ESG. Ces trois lettres désignent l’environnement, les droits sociaux et les pratiques de bonne gestion. Plusieurs analyses des performances financières récentes des sociétés cotées confirment que les entreprises attentives à ces critères ont mieux traversé la crise. Plusieurs facteurs ont joué en leur faveur. Il ne s’agit pas seulement de la mise en œuvre de politiques énergétiques respectueuses de l’environnement. Parmi les caractéristiques durables des sociétés qui ont mieux résisté à la crise, on trouve aussi la satisfaction des travailleurs. La solidité des relations avec les clients a aussi joué un rôle, tout comme l’efficacité des dirigeants. Les spécialistes des marchés financiers en concluent que les critères ESG sont synonymes d’une plus grande résilience des entreprise en cas de crise. Une conclusion qui doit faire réfléchir les entrepreneurs qui n’ont pas encore adopté de stratégie durable.