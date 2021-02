Parlons Business : Les entreprises au cœur d’une relance économique inclusive sur Auvio

Dans les mois qui viennent, la relance économique sera un thème dominant dans l’actualité. Pour les entreprises, l’occasion est belle de mettre en pratique des stratégies plus durables pour répondre aux enjeux de demain. Parmi ces enjeux figure la lutte contre les inégalités. La crise sanitaire a accru certaines fractures économiques et sociales. C’est ce que montre une étude de l’Organisation de coopération et de développement économiques. Les travailleurs qui gagnent le mieux leur vie ont eu cinquante pour-cent de chances de plus de faire du télétravail que les travailleurs les moins bien rémunérés. Et ces travailleurs moins aisés avaient quant à eux deux fois plus de risques d’être en chômage temporaire. Face à ce constat, une coalition d’entrepreneurs et de décideurs politiques appelle le monde de l’entreprise à favoriser une relance inclusive. Ça impliquera, entre autres, des formations pour des emplois d’avenir. Il faudra aussi mettre en oeuvre les restructurations de manière responsable. Il s’agit également de construire un environnement de travail respectueux de la diversité. Cela implique de tenir compte de considérations de genre, d’origine ethnique, de culture, d’orientation sexuelle ou encore de handicap. Les entreprises peuvent donc voir la sortie de crise comme une opportunité pour intégrer ces nombreuses préoccupations dans leur politique de durabilité.