Parlons Business : La prise de conscience de la nécessité d’une économie plus durable est mondiale sur Auvio

En moins d’un an, les priorités des entreprises ont changé. Avant la pandémie de coronavirus, adopter un modèle d’affaires durable était un projet à moyen ou à long terme. À présent, les objectifs se sont sérieusement rapprochés. Les chefs d’Etats et les dirigeants d’entreprises en ont discuté le mois dernier au forum de Davos. La première édition numérique de ce forum économique a confirmé la nécessité d’accélérer le changement. « Le besoin de réinitialiser les priorités et l’urgence de réformer les systèmes se sont accrus partout dans le monde. » C’est ce qu’a déclaré le président du forum économique mondial. L’un des grands enjeux discutés à Davos est l’élaboration de systèmes économiques homogènes, durables et résilients. Pour y parvenir, les hauts responsables politiques et économiques misent sur la croissance et la transformation durable des entreprises. Selon eux, ces évolutions permettront de répondre aux principales menaces qui pèsent sur les sociétés à court terme. Les plus grands dangers sont notamment le risque d’une nouvelle pandémie et les événements climatiques extrêmes. Ces grands discours peuvent sembler très théoriques mais ils ont le mérite de baliser le chemin que les entreprises devront suivre dans les années à venir. Un tissu économique plus résilient et plus durable : voilà les principaux objectifs fixés à Davos. L’ensemble des entreprises devront tôt ou tard suivre le mouvement.