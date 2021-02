Parlons Business : La vente en ligne, bouée de sauvetage des entreprises face à la crise sur Auvio

La crise a au moins eu un effet positif : elle a poussé de nombreuses entreprises à se tourner vers la vente en ligne. En plus d’offrir une solution, même partielle, aux problèmes liés à la crise, le commerce électronique peut être bénéfique pour l’environnement. Les produits ne doivent plus être exposés dans des magasins énergivores. Les catalogues papier tendent à disparaître. Les livraisons émettent moins de CO2 que la somme des déplacements des consommateurs. Aujourd’hui, pour les entreprises, développer une offre en ligne a donc plus que jamais du sens. Mais avant la pandémie, beaucoup d’entreprises n’avaient jamais sérieusement envisagé la mise sur pied d’un site de vente électronique. Beaucoup d’entrepreneurs pensent généralement que la création d’un webshop est coûteuse et complexe. Détrompez-vous : on trouve sur internet plusieurs sites fiables qui permettent de débuter rapidement dans la vente en ligne. Par exemple, bpost propose une page web où on peut créer une boutique en ligne clé sur porte en trente minutes, avec trois formules dont une gratuite, une limitée à vingt-cinq euros par mois et une à quarante-cinq euros par mois. Autre exemple : Proximus propose des webshops clé en main, à partir de cent dix euros par mois. Plusieurs autres sites permettent de monter rapidement un commerce en ligne. Les entreprises qui souhaitent franchir le pas ont donc l’embarras du choix. FILIP : Chez BNPPF nous avons le programme Digitize My Business en collaboration avec google. Je ne pense pas que Proximus soit impliquer. A vérifier avec Corporate Banking ou/et Banque des Entrepreneurs.