Parlons Business : Transition durable et collaborateurs de l’entreprise sur Auvio

Pour une entreprise, opter pour un modèle d’affaires plus durable a de nombreux avantages. Cela contribue notamment à attirer les talents. Ce constat est dressé par plusieurs organisations, dont l’Awex, l’Agence wallonne à l’exportation. S’impliquer dans la préservation de l’environnement tout en se souciant du bien-être de son personnel permet aussi de motiver et de fidéliser les collaborateurs de l’entreprise. La plupart des travailleurs disent vouloir travailler pour une société respectueuse de l’environnement. Les pratiques de l’entreprise en matière de développement durable sont un facteur de plus en plus important pour le recrutement. De plus, dans l’organisation du travail, la recherche de solutions adaptées aux employés est importante. C’est encore plus le cas depuis la crise sanitaire qui a conduit les entreprises à généraliser le télétravail. Mais il faut encore organiser ce travail à distance de manière efficace, notamment en fixant des horaires précis pour éviter la confusion entre sphères privée et professionnelle. Ou encore en répartissant clairement les tâches dans les équipes de collaborateurs. Il est aussi conseillé de prévoir des échanges formels ou informels réguliers, mais aussi d’animer des moments de convivialité. Cette gestion efficace du personnel, à distance ou non, contribue aussi à une plus grande résilience de l’entreprise.