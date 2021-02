Parlons Business : Quelles aides publiques pour la transition durable des entreprises ? sur Auvio

Pour les entreprises, la transition écologique a un coût. Pour y faire face, un soutien des pouvoirs publics est possible. À l’échelon fédéral, le service public fédéral de l’Économie permet aux entreprises d’octroyer une prime d’innovation à leur personnel. Cette prime vise à stimuler la création ou l’amélioration de concepts apportant une plus-value à l’entreprise. Cette plus-value peut concerner différents domaines, comme la productivité, l’environnement, l’organisation ou le bien-être au travail. Les Régions soutiennent aussi la transition durable des entreprises. Elles fournissent un soutien technique et financier aux entreprises qui améliorent l’efficacité de leurs ressources ou encore leur efficacité énergétique. La Région bruxelloise octroie des subsides pour les investissements environnementaux et des primes énergie pour les bureaux. La Région flamande propose des primes pour les investissements écologiques et les technologies de pointe. La Région wallonne offre des primes pour les investissements environnementaux et l’utilisation durable de l’énergie. Et bien sûr, la Commission européenne apportera un soutien financier supplémentaire dans le cadre de son pacte vert. Sur les sites internet de ces différentes autorités, les entrepreneurs peuvent rapidement trouver comment obtenir des moyens utiles pour amorcer leur transition durable.