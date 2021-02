Parlons Business : La crise sanitaire, opportunité pour la transition durable des entreprises sur Auvio

La crise sanitaire et les périodes de confinement provoquent des pertes économiques élevées parmi les entreprises. Les chiffres d’affaires baissent ou disparaissent, alors que les frais fixes sont toujours bien là. Mais dans cette situation très délicate, beaucoup d’entreprises ont aussi pu identifier des opportunités. La chute des coûts liés au transport a provoqué des réflexions sur la mobilité des collaborateurs et la manière d’acheminer des matières premières ou des produits. Le recours aux nouvelles technologies, notamment pour le télétravail ou la vente en ligne, a poussé les entreprises à accélérer leur transformation numérique. Mais les technologies peuvent aussi aider les entreprises à adopter des modèles d’affaires plus durables. Par exemple, l’exploitation de grandes quantités de données permet de réaliser un bilan carbone. Ce bilan permet d’évaluer précisément l’ensemble des émissions polluantes liées à l’activité de l’entreprise. Grâce à cela, une entreprise peut mettre en place une politique plus efficace pour réduire son empreinte écologique. La crise sanitaire a démontré l’importance pour les entreprises de pouvoir s’adapter rapidement pour faire face au changement. La transformation numérique et l’évolution vers des modèles plus durables peuvent conférer aux entreprises une plus grande résilience à l’avenir. C’est l’un des principaux enseignements de cette crise. C’est à présent aux entrepreneurs de saisir cette opportunité.