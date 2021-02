Parlons Business : La crise place la résilience de l’entreprise à l’avant-plan sur Auvio

La crise économique due à la pandémie de coronavirus a changé les priorités en matière économique. Pour les entreprises, la résilience est désormais aussi importante que la rentabilité, la productivité et la compétitivité. Pour parvenir à un tissu économique belge plus résilient, il faudra miser sur la transition écologique. C’est ce qu’affirme un groupe composé d’une centaine de scientifiques et de deux cents entreprises actives dans le développement durable. Ce groupe d’experts demande aux autorités belges de mettre en œuvre rapidement le pacte vert pour l’Europe de la Commission européenne. En pratique, il préconise notamment de soutenir les entreprises pour évoluer vers une économie régénérative, c’est-à-dire une économie respectueuse des ressources limitées de la planète. Selon ces spécialistes il faudrait, , réorienter les subsides aux énergies fossiles vers les énergies durables. Ils plaident aussi pour une fiscalité liée à l’empreinte carbone des grandes entreprises. Concrètement, ces experts ont dressé une liste de deux cents mesures pratiques pour rendre l’économie plus durable et donc plus résiliente. On y trouve notamment le recyclage des friches industrielles ou encore le soutien aux filières locales. Tout ceci démontre que la pression grandit pour que le monde de l’entreprise prenne à bras le corps la transition vers une économie plus durable.