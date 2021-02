Parlons Business : Les étapes pour rendre son entreprise durable sur Auvio

Comme nous l’avons évoqué ces derniers jours, de plus en plus d’entrepreneurs sont convaincus de la nécessité de transformer leur modèle d’affaires pour le rendre plus durable. Mais en pratique, comment faire ? Il convient de procéder étape par étape. Premièrement, il faut s’informer correctement au sujet des objectifs de développement durable. A ce stade, il faut identifier les liens entre ces objectifs et les activités de l’entreprise. Cela permettra aussi de mettre en évidence les opportunités et les responsabilités qui y sont liées. Ensuite, parmi les objectifs de développement durable, il s’agira de sélectionner ceux qui sont prioritaires pour l’entreprise, compte tenu de ses activités. Ici, tout dépendra des facteurs de risque et des opportunités commerciales que ces objectifs peuvent représenter. Puis, il faut sélectionner les leviers à utiliser pour mettre en œuvre la transition durable, comme les produits ou services, le processus de production, les collaborateurs, les fournisseurs ou encore les clients. Enfin, il faudra définir des objectifs de durabilité propres à l’entreprise et mettre sur pied un plan d’action pour sa transformation durable. Par la suite, l’entreprise pourra encore évaluer cette transition et communiquer à son sujet. Pour toutes ces étapes, les entrepreneurs peuvent trouver un guide pratique gratuit sur un site internet officiel géré par l’Organisation des Nations unies, à l’adresse sdgcompass.org