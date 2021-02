Parlons Business : La durabilité, une priorité dans les entreprises sur Auvio

En quelques années, la durabilité est devenue un thème incontournable dans l’élaboration de la stratégie des entreprises. Dans chaque processus, il est possible de trouver comment l’entreprise peut devenir plus durable. Par exemple, l’approvisionnement en matières premières peut être examiné sous l’angle de son bilan carbone ou de la part de déchets résiduels. La compétitivité de l’entreprise s’évalue désormais aussi à l’aune de sa durabilité. Sa capacité à être résiliente en temps de crise dépendra aussi de son attention pour les exigences de nature environnementale, sociale et de bonne gestion. La fédération patronale Agoria a constaté qu’au cours des dernières années, de nombreuses entreprises ont choisi de ne pas se contenter de réaliser seulement un petit plus en matière de durabilité. Au contraire, ces entreprises ont décidé d’engager une transformation beaucoup plus poussée vers un modèle plus durable. Par exemple, Audi Brussels a réalisé qu’il n’y avait aucun sens à produire des véhicules électriques dans une usine polluante. Le constructeur automobile a donc décidé de faire de son site de Forest une unité de production neutre en carbone. D’après une récente étude d’EY, même dans des industries polluantes comme le secteur minier, la durabilité figure désormais parmi les premières priorités. Pour tous les entrepreneurs, passer à un modèle durable est donc à placer tout en haut de l’agenda.