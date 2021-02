Parlons Business : Seules les entreprises durables pourront trouver des financements à l’avenir sur Auvio

Pour une entreprise, l’accès à des sources de financement est une question de survie. Dans le monde actuel, il faut innover, évoluer et s’adapter en permanence, ce qui nécessite des investissements. Les entrepreneurs doivent donc régulièrement trouver des fonds, que ce soit par une levée de capitaux frais ou via l’endettement. Pour obtenir ces moyens financiers à des conditions intéressantes, mieux vaut pouvoir montrer patte blanche en matière de développement durable. Car de nos jours, les investisseurs et les prêteurs exigent que l’argent qu’ils injectent soit utilisé de manière responsable. Les fonds qui investissent dans les actions des entreprises sont de plus en plus nombreux à appliquer des stratégies d’investissement durable. Six gestionnaires de fonds sur dix incitent les entreprises à se consacrer davantage à des activités durables. À l’avenir, les investisseurs et les banques ne financeront plus que les entreprises capables de démontrer qu’elles en sont pas seulement rentables mais aussi durables. Pour cela, c’est dès aujourd’hui que les entrepreneurs doivent intégrer dans leurs stratégies des critères environnementaux, sociaux et de bonne gestion. Pour les entreprises, la transition durable sera une question de survie.