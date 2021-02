Parlons Business : Le développement durable, c’est rentable sur Auvio

Le développement durable s’impose de plus en plus dans l’agenda des entrepreneurs. L’an dernier, par exemple, l’Awex, l’Agence wallonne à l’exportation, avait fait du développement durable son thème principal. Aujourd’hui, la transition vers un modèle d’affaires durable n’est plus vu comme une contrainte mais bien comme une opportunité. Plusieurs études démontrent que de bonnes pratiques sociales et environnementales rejaillissent sur les performances économiques de l’entreprise. Il est prouvé que les entreprises qui s’engagent dans la transition durable augmentent leur valeur immatérielle. Ce capital immatériel recouvre notamment les compétences, les processus internes, la réputation, les marques, la capacité d’innovation ou encore la qualité des relations avec les fournisseurs et la clientèle. Intégrer des préoccupations sociales et environnementales dans tous ces domaines est gage de stabilité et de rentabilité à l’avenir. C’est sans doute le meilleur investissement à long terme de l’entreprise. Dans les prochains mois, le Pacte vert pour l’Europe sera progressivement mis en œuvre. Ce pacte est une feuille de route qui vise à faire de l’Europe le premier continent neutre sur le plan climatique. Dans ce cadre, des financements et des subsides seront alloués aux entreprises qui s’engagent dans la transition durable. C’est donc le moment ou jamais de se lancer.