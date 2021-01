Parlons Business : L’effet de la pandémie sur l’engagement des entreprises à devenir plus durable sur Auvio

Malgré la crise sanitaire, les entreprises considèrent toujours la transition durable comme une priorité. C’est ce que montre le dernier baromètre des objectifs du développement durable, réalisé par l’Université d’Anvers et l’UCLouvain. D’après cette étude, beaucoup d’entreprises considèrent même que la durabilité est plus importante que jamais. Parmi elles, sept organisations sur dix prévoient de tenir compte de ces objectifs ou de les mettre en pratique dans les deux prochaines années. La raison la plus importante avancée par ces entreprises est que cela contribue à leur image et à leur réputation. Mais beaucoup d’entreprises estiment aussi que se conformer aux objectifs de développement durable permet de répondre aux attentes de la société. Cela contribue aussi à réduire les risques sociaux et environnementaux. De plus, cela démontre un respect de l’entreprise pour les communautés avec lesquelles elle travaille. Parmi les différents objectifs de développement durable, les entreprises donnent la priorité au travail dans des conditions décentes. Viennent ensuite la santé et le bien-être, ainsi que l’innovation et l’investissement dans l’infrastructure. La transformation des entreprises vers un modèle plus durable peut donc emprunter de nombreuses voies, comme nous le verrons dans les prochains jours.