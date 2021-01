Parlons Business : Les fausses hybrides sur Auvio

La voiture hybride est-elle une bonne alternative en cette période de transition entre les véhicules diesel ou essence et les voitures électriques ? Les véhicules électriques ne convainquent pas encore complètement car il faut attendre que les prix deviennent plus abordables. Il faut aussi que le réseau de bornes de recharge se développe. Mais en attendant, il peut être tentant d’opter pour des voitures qui combinent un moteur thermique et un moteur électrique. Mais attention : depuis l’année dernière, certains modèles hybrides sont soumis à une fiscalité beaucoup plus lourde. On parle ici de « fausses hybrides », c’est-à-dire des voitures essence ou diesel qui sont équipées d’une un moteur électrique fonctionnant avec une batterie de très faible capacité. Auparavant, ces voitures pouvaient obtenir un avantage fiscal parce qu’elles étaient considérées comme peu polluantes grâce à ce moteur électrique. Mais en pratique, à cause de la faible autonomie de leur batterie, ces véhicules sont rarement rechargés et roulent la plupart du temps en utilisant leur moteur diesel ou essence. Les autorités ont donc réagi en augmentant les exigences relatives aux émissions de CO2 et à la capacité des batteries rechargeables de ces voitures. Résultat : de nombreux modèles ne peuvent plus bénéficier de l’avantage fiscal du passé. Quand une entreprise permet à ses collaborateurs d’obtenir une voiture de société, elle doit donc veiller à éviter ces fausses hybrides désormais rangés dans la catégorie des véhicules polluants.