Parlons Business : Voiture électrique sur Auvio

La voiture électrique est-elle la solution d’avenir pour limiter les émissions polluantes de nos déplacements ? D’après une étude de la fédération européenne Transport et Environnement, si on prend en compte tout le cycle de vie des véhicules, une voiture électrique émet moins de CO2 qu’une voiture à moteur thermique. Et c’est même le cas dans les pays où l’électricité provient encore en grande partie de centrales au charbon. Mais il reste un obstacle de taille : le prix des véhicules électriques. Par rapport à un véhicule essence ou diesel, une voiture électrique coûtera généralement environ 10.000 euros de plus. La consommation énergétique lors de l’utilisation du véhicule permettra de réduire partiellement ce surcoût. Car recharger une batterie de voiture électrique coûte de 3 à 4 euros 50 pour 100 kilomètres parcourus, contre une dizaine d’euros pour un moteur diesel. Mais globalement, sur base du coût total d’utilisation du véhicule, ou TCO, pour « total cost of ownership », les voitures électriques restent plus chères que les modèles diesel et essence mais l’écart se réduit d’année en année. Il est même déjà favorable aux véhicule électriques dans les gammes de véhicules les plus élevées. Le véritable défi se situe plutôt du côté des infrastructures de recharge. La Belgique est à la traîne dans ce domaine : on trouve 11.000 bornes de recharge électrique dans notre pays, contre 50.000 aux Pays-Bas. Le pacte vert de l’Union européenne devrait permettre de développer à l’avenir ces réseaux de recharge de batteries. En conclusion, la mobilité électrique est attendue en forte croissance dans les prochaines années.