Parlons Business : Voitures de société sur Auvio

En Belgique, environ 700.000 voitures de société circulent sur les routes. Ces véhicules payés par les employeurs au profit des travailleurs restent très populaires parce qu’ils permettent de limiter les charges sociales et fiscales. Ce régime de faveur des voitures de société est controversé compte tenu des importants problèmes de mobilité dans notre pays. Récemment, les normes qui permettent de calculer l’impôt applicable aux voitures de société sont devenues plus exigeantes sur le plan environnemental. Le niveau d’émissions de CO2 pris en compte pour calculer la valeur taxable d’une voiture de société est devenu de plus en plus strict. Et c’est encore le cas cette année-ci. Non seulement les taux d’émissions de CO2 de référence diminuent par rapport à l’an dernier, ce qui conduit à taxer davantage certains véhicules de société, mais en plus, le mode de calcul de ces émissions bascule vers une norme plus rigoureuse, qui tient compte de tests d’émissions en conditions réelles de circulation. Enfin, le gouvernement fédéral prévoit que tous les nouveaux véhicules de société devront être neutres en carbone en 2026. Ces importants changements en cours ou à venir donnent donc matière à réflexion pour les nombreux employeurs qui octroient des voitures de société à leur personnel.