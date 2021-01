Parlons Business : Les avantages d’une politique de mobilité durable dans les entreprises sur Auvio

Adopter une politique de mobilité plus durable est devenu une nécessité pour les entreprises. Et pas seulement parce que les réglementations en matière de mobilité sont devenus plus contraignantes. Il y a aussi des raisons économiques à encourager le personnel à se rendre au travail avec des moyens de transport plus efficaces et moins énergivores. Pour l’entreprise, une meilleure mobilité des salariés peut se faire de manière neutre par rapport aux coûts. Des déplacements plus efficaces permettent aussi d’éviter des pertes d’heures de travail dues aux embouteillages. En encourageant les déplacements à vélo, on favorise aussi une meilleure santé des collaborateurs, ce qui peut réduire l’absentéisme. De plus, une politique de mobilité durable renforce l’image de l’entreprise et permet de prendre de l’avance sur les nouvelles réglementations. Pour les travailleurs, se rendre autrement au travail permet parfois de réduire les frais de déplacement. Certains trouvent aussi que cela réduit le stress en améliorant la ponctualité, ce qui est bénéfique pour la qualité de vie. Et enfin, pour la société en général, des politiques de mobilité plus durables permettent de diminuer les nuisances dues au trafic et les accidents de la route. Cela permet aussi de rendre plus d’espaces publics à la population et de réduire notre dépendance énergétique. La mobilité durable, tout le monde a donc à y gagner.