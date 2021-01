Parlons Business : Ce que peut faire l’employeur pour réduire l’impact des embouteillages sur ses collaborateurs sur Auvio

En Belgique, certaines grandes entreprises doivent mettre sur pied un plan de déplacements d’entreprise. Les autorités régionales, compétentes dans ce domaine, peuvent fournir un soutien administratif aux entreprises. La réalisation de ce plan permettra de réduire l’impact sur l’environnement du trafic généré par les déplacements des travailleurs. Le plan de déplacements d’entreprise permet d’étudier, de mettre en œuvre et d’évaluer les mesures destinées à rendre les déplacements des travailleurs plus efficaces et plus durables. Ce plan débouchera sur des mesures très concrètes, comme l’organisation de navettes d’entreprise ou encore l’adoption d’une politique de covoiturage. Il est aussi possible de proposer des vélos électriques d’entreprise ou encore de recourir au budget mobilité. Celui-ci permet aux bénéficiaires de voitures de société d’opter pour un véhicule moins polluant ou pour des modes de transport plus durables, tels que les transports en commun ou des voitures partagées, par exemple. Compte tenu des objectifs de réduction des émissions polluantes, les entreprises n’ont plus vraiment le choix : elles doivent se consacrer sérieusement à une stratégie de mobilité durable de leur personnel. La bonne nouvelle est que cette mobilité plus durable aura des avantages à la fois pour l’entreprise, pour le travailleur et pour la collectivité, comme nous le verrons dès demain.