Parlons Business : Les moyens d’action des entreprises en matière de mobilité sur Auvio

Les entreprises peuvent influencer fortement les déplacements de leurs travailleurs. C’est ce que montre une étude du Brussels Studies Institute. Chaque employeur peut contribuer à une mobilité plus durable en agissant sur l’organisation du travail, la gestion de la mobilité des travailleurs et le choix des implantations de l’entreprise. Côté organisation, le télétravail, très utilisé pendant les confinements, n’est pas la seule option. L’employeur peut aussi proposer des horaires de travail plus flexibles si la profession concernée s’y prête. Il permettra ainsi aux travailleurs d’échapper aux heures de pointe. En matière de gestion de mobilité, les entreprises peuvent favoriser le covoiturage et le recours aux transports en commun. Une réduction du nombre de places de parking et la promotion d’alternatives à la voiture de société peuvent aussi contribuer à une mobilité plus efficace. Dans ces stratégies, les applications de mobilité et de gestion de l’espace disponible peuvent être d’une aide précieuse. Et enfin, les entreprises peuvent aussi envisager une meilleure localisation de leurs différentes implantations, en tenant compte de l’accessibilité via les transports en commun notamment. Voilà pour les grandes lignes de ce que les entreprises peuvent faire pour une mobilité plus durable. Nous verrons demain que tout cela peut déboucher sur des actions bien concrètes.