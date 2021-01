Parlons Business : La mobilité des travailleurs après la crise sur Auvio

Au cours de l’année écoulée, notre mobilité a fortement changé. Le télétravail a réduit les déplacements de nombreux travailleurs. Mais d’un autre côté, beaucoup de navetteurs ont renoncé aux transports en commun par crainte des contaminations. Avec l’arrivée des vaccins, une amélioration de la situation sanitaire est attendue. Mais certains changements dans notre mobilité devraient perdurer. Par exemple, on s’attend à voir les salariés continuer à recourir au télétravail plus souvent qu’auparavant. Mais d’après une étude récente du Bureau du Plan, le télétravail ne sera pas la solution miracle aux embarras de circulation. En effet, à lui seul, il ne sera pas suffisant pour compenser l’augmentation attendue des déplacements. Les entreprises et leurs collaborateurs vont donc devoir explorer d’autres pistes pour résoudre les problèmes de mobilité à l’avenir. Beaucoup d’employeurs veulent se doter d'une politique de mobilité durable, tournée vers l'avenir et multimodale. Pour améliorer les déplacements de leur personnel, ils peuvent actionner plusieurs leviers, omme nous le verrons dans les prochains jours. Les bouleversements de la mobilité durant cette crise sanitaire constituent donc une bonne occasion de réfléchir à ces solutions d’avenir.