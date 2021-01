Parlons Business : La crise influence le recrutement sur Auvio

La crise sanitaire a changé la manière dont les entreprises recrutent des collaborateurs. Le télétravail a conduit les employeurs à cibler certaines compétences pour évaluer le profil d’un candidat à un emploi, alors que ces compétences étaient moins prioritaires avant la crise. D’après une récente enquête du cabinet Robert Half, plus d’un responsable du recrutement sur deux exige que les nouveaux collaborateurs puissent démontrer une bonne capacité d’adaptation aux changements dans l’entreprise. Les candidats à un job doivent aussi faire preuve d’une envie d’apprendre à utiliser davantage les nouvelles technologies. Les employeurs font aussi beaucoup plus attention à l’éthique de travail, c’est-à-dire la capacité à s’organiser de manière autonome, en particulier en période de télétravail. Il s’agit aussi d’être capable de coopérer de manière efficace avec les collègues, même à distance. Comme la crise a tendance à accélérer la transformation numérique dans les entreprises, les compétences informatiques sont particulièrement prisées. Près d’une entreprise sur trois a accéléré le déploiement de nouveaux outils technologiques. Enfin, un employeur sur quatre a dû augmenter la formation de son personnel au télétravail. C’est un message important pour les candidats à un nouvel emploi. À cet égard, on peut trouver sur internet de nombreux sites qui proposent des bilans de compétences gratuits. De plus, il existe des plateformes de formation en ligne qui permettent de se former gratuitement au télétravail, entre autres. De quoi s’adapter aux nouvelles exigences des employeurs sans frais !