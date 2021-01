Parlons Business : Le financement de la formation sur Auvio

Pour le travailleur ou l’employeur, la formation a un coût. Mais ce coût ne doit pas être considéré comme un obstacle. En effet, il existe des aides publiques dédiées à l’apprentissage. Les différentes Régions du pays proposent des chèques-formation qui permettent de réduire de moitié le prix d’une formation. De son côté, le gouvernement fédéral prévoit une nouvelle exonération fiscale pour les employeurs qui organisent aux moins dix jours de formation en plus de ce qui est déjà exigé par la loi. Certains travailleurs choisissent aussi de financer eux-mêmes leur formation. D’après une enquête de la société de services en ressources humaines Acerta, près d’un Belge actif sur quatre finance lui-même sa formation. Par ailleurs, la crise sanitaire a un impact sur le coût des formations. Par exemple, des travailleurs en situation de chômage temporaire peuvent accéder gratuitement à des modules de formation en ligne pendant les périodes de confinement. Dans certains segments spécifiques, comme par exemple le développement de sites et d’applications internet, il est possible de suivre des formations complètement gratuites pour devenir développeur web en quelques mois. Pour ceux qui veulent se former, il existe donc beaucoup de solutions à moindre coût. De plus, les formations peuvent être déduites à certaines conditions, comme l’existence d’un lien avec l’activité professionnelle du travailleur. Sachez aussi qu’un financement de la formation peut être obtenu auprès des institutions financières. Plus que jamais, le coût de la formation n’est donc plus une excuse pour y renoncer.