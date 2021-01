Parlons Business : Le compte formation individuel sur Auvio

À peine un travailleur sur deux aimerait suivre une formation en vue d’exercer une nouvelle fonction à l’avenir. C’est ce que montre une étude d’Acerta. Cette entreprise de services en ressources humaines se réjouit donc de l’objectif qu’a annoncé le gouvernement De Croo, à savoir parvenir à cinq jours de formation par an pour chaque travailleur dans les entreprises qui emploient plus de vingt personnes. Dans son programme, l’exécutif fédéral prévoit la création d’un compte formation individuel. Toute personne qui travaille à temps plein pourra utiliser ce compte durant l’ensemble de sa carrière. Acerta juge que le potentiel de ce projet est énorme. D’après son enquête, à peine six travailleurs sur dix ont l’occasion de suivre des formations en lien avec leur fonction actuelle. Il reste donc une marge de progression importante. Actuellement, la loi oblige les employeurs à prévoir des formations pour leurs travailleurs mais le nombre moyen de jours de formation est évalué par secteur d’activité : les travailleurs n’ont donc aucun droit individuel à cinq jours de formation par an. Le gouvernement fédéral veut impliquer les représentants des travailleurs et des employeurs, ainsi que les différentes régions du pays, pour rendre ce droit à la formation plus effectif d’ici 2024.