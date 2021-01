Parlons Business : Des plateformes d’e-learning spécialisées pour des métiers techniques sur Auvio

On pense généralement que des formations à distance sont impossibles pour des métiers techniques, parce que l’apprentissage de ces professions nécessite des cours pratiques. Mais les nouvelles technologies permettent aujourd’hui de dispenser des formations via des plateformes d’e-learning même pour des professions techniques, comme la mécanique. Par exemple, la plateforme Electude permet de réaliser des exercices pratiques de réparations virtuelles de véhicules. Autre exemple, la plateforme HakoBio, créée par la société belge OUAT!, permet de former des opérateurs de laboratoires de production de vaccins, une profession stratégique en cette période où les nouveaux vaccins contre le coronavirus vont devoir être fabriqués en grande quantité. Cette plateforme spécialisée permet de recréer virtuellement n’importe quel laboratoire, grâce à une base de données qui contient plus d’un millier d’équipements des fournisseurs de l’industrie biopharmaceutique. Les candidats sont ensuite immergés dans cet environnement grâce à la réalité virtuelle, ce qui leur permet d’apprendre les bons gestes sans devoir être présents dans un véritable laboratoire. Compte tenu des contraintes liées à la crise sanitaire, ce type d’outil est particulièrement intéressant.