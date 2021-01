Parlons Business : Des formations malgré la crise sanitaire sur Auvio

Si vous avez décidé de suivre une nouvelle formation professionnelle cette année, sachez que la majorité de ces formations se déroulent désormais à distance. La crise sanitaire a changé la donne et c’est aussi le cas dans le secteur de l’apprentissage. La demande pour des plateformes de formation en ligne a explosé. Dans certains secteurs, il est devenu très difficile voire impossible d’organiser des formations sur le terrain, à cause des règles sanitaires. Mais même si la crise sanitaire complique la donne en matière de formation, cette situation crée aussi de nombreuses opportunités. Des écoles et des universités ont pris des initiatives solidaires en donnant accès gratuitement à des formations en ligne ++++. Par exemple, la Vlerick Business School a lancé des formations à distance gratuites pour améliorer la collaboration des équipes en télétravail. Il est également possible d’apprendre les langues sur des plateformes auxquelles ont peut accéder gratuitement. Des centres de formation ont aussi pu utiliser gracieusement des plateformes spécialisées qui permettent de dispenser des cours pratiques par internet. Paradoxalement, malgré les restrictions aux libertés de déplacement et de réunion, l’accès à certaines formations a donc été facilité. Acquérir de nouvelles compétences reste donc plus que jamais possible.