Parlons Business : 2021, année de la formation ? sur Auvio

Si vous avez toujours hésité à suivre une nouvelle formation, c’est peut-être le moment de l’envisager sérieusement. Ce début d’année est la période où l’on prend traditionnellement de bonnes résolutions pour les mois qui suivent. C’est l’occasion ou jamais d’envisager l’acquisition de nouvelles compétences. Car la crise sanitaire que nous traversons a provoqué ou accéléré des changements dans le monde de l’entreprise, ce qui devrait inciter les travailleurs et les chercheurs d’emploi à faire le point sur l’orientation de leur carrière ou leur futur job. Par exemple, la crise a poussé beaucoup d’entreprises à accélérer leur transformation numérique. Cette digitalisation désormais indispensable conduit les employeurs à chercher en priorité des profils capables de maîtriser les nouveaux outils informatiques. Par exemple, dans le marketing, la maîtrise des techniques de communication via les réseaux sociaux devient indispensable. Les travailleurs et les chercheurs d’emploi ont conscience de ces évolutions. En Belgique, près d’une personne sur deux estime que les travailleurs devraient se recycler en prévision de la transformation ou même de la disparition de nombreux emplois. La combinaison des nouveaux besoins des entreprises et de cette sensibilisation à l’importance d’acquérir de nouvelles compétences pourrait faire de 2021 l’année de la formation.