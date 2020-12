Parlons Business : C’est le moment d’être généreux sur Auvio

Ces derniers jours, nous avons vu que les entreprises pouvaient exercer leur responsabilité sociale de différentes manières. La philanthropie est une bonne façon de contribuer à la transition vers un monde plus respectueux de l’environnement, de la société et des pratiques de bonne gestion. En plus de leur propre mécénat, les entreprises peuvent aussi encourager leurs travailleurs à se montrer généreux en soutenant des organisations qui œuvrent dans ce but. À l’approche des fêtes de fin d’année, surtout après les mois difficiles que nous avons connus à cause de la pandémie, c’est peut-être le moment, pour les entreprises, de sensibiliser leur personnel à faire un don en faveur d’une bonne cause. D’autant plus que, pour aider le monde associatif durant la crise, le gouvernement a prévu que cette année, les dons d’au moins quarante euros en faveur d’organismes reconnus donneraient droit une réduction d’impôt égale à 60 % du montant donné, au lieu de 45 % auparavant. Il reste quelques jours pour profiter de cet incitant fiscal particulièrement bienvenu. Alors, que l’on soit patron d’entreprise, salarié, indépendant ou fonctionnaire, notre responsabilité sociale à tous peut trouver, à travers de tels dons, une très belle manière de s’appliquer. Dans cette rubrique, on a beau parler business, on peut aussi le faire avec le cœur. C’est ce que nous vous souhaitons aussi en cette fin d’année. À l’année prochaine !