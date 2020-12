Parlons Business : La crise accélère la prise en compte de la RSE dans l’e-commerce sur Auvio

A cause de la crise sanitaire, on aurait pu craindre que les entreprises mettent leurs politiques de responsabilité sociale entre parenthèses. C’est malheureusement le cas dans certaines entreprises qui se montrent sceptiques à l’égard des bienfaits de telles politiques : celles-là préfèrent revenir au plus vite à la situation d’avant la crise en relançant l’économie par la consommation, quitte à provoquer plus de pollution. Mais heureusement, la grande majorité des entreprises souhaitent plutôt faire de la crise sanitaire une opportunité pour accélérer la transition socialement responsable. Cet état d’esprit se marque notamment dans l’e-commerce, très prisé pendant le confinement. Une étude de KPMG montre que huit commerçants en ligne sur dix considèrent que la responsabilité sociale des entreprises est prioritaire. Ces commerçants ajoutent qu’ils ont déjà pris des initiatives en matière environnementale. Il existe aussi un consensus au sujet de l’effet d’accélération de cette tendance à cause de la crise. Les consommateurs qui font leurs achats sur internet sont sensibles à ces démarches puisque sept acheteurs sur dix privilégient les sites qui mettent en avant une démarche éco-responsable. Et plus de la moitié d’entre eux déclarent qu’ils tiennent compte d’éléments environnementaux, responsables ou éthiques dans leurs achats en ligne. Un preuve de plus de l’importance d’une politique de responsabilité sociale dans les entreprises.