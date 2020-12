Parlons Business : Les entreprises européennes ont leur réseau de responsabilité sociale sur Auvio

Pour les entrepreneurs qui n’auraient pas encore pris le train de la transition vers une économie plus socialement responsable, il peut sembler compliquer de trouver par où commencer pour élaborer une politique de responsabilité sociale de l’entreprise. Heureusement, face à ce défi, les entrepreneurs se serrent les coudes et développent des réseaux dédiés à cette stratégie devenue indispensable. À l’échelon européen, il existe un réseau d’affaires particulièrement développé autour de la responsabilité sociale des entreprises. CSR Europe, c’est son nom, regroupe plus de dix mille entreprises désireuses de peser à l’échelon européen pour promouvoir une économie plus durable. Le forum annuel de ce réseau, qui s’est tenu fin octobre, était évidemment focalisé sur la façon de relancer l’économie après la crise. Son intitulé en dit long : un partenariat influent pour mieux reconstruire. CSR Europe a mis sur pied une stratégie à suivre durant les dix prochaines années pour atteindre des objectifs de responsabilité sociale. D’ici 2030, ce réseau européen compte bien doper l’intégration des principes de durabilité dans les entreprises, notamment en développant les partenariats sectoriels et en pesant dans la prise de décision politique. Plus de 10.000 entreprises européennes vont donc promouvoir activement la transition socialement responsable, ce qui pourrait en inspirer bien d’autres.