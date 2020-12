Parlons Business : Responsabilité sociale des entreprises : les nombreux arguments sur Auvio

S’il fallait encore convaincre certaines entreprises récalcitrantes ou à la traîne de la nécessité de développer une politique de responsabilité sociale, il existe de nombreux arguments des plus rationnels qui permettent de comprendre pourquoi cette démarche est devenue indispensable. Une gestion responsable de l’activité rend les entreprises plus performantes en matière de gestion des risques. La crise sanitaire l’a prouvé : le risque d’une pandémie était connu depuis longtemps mais il n’a pas été suffisamment intégré par la plupart des entreprises. Celles qui prennent les devants en matière de respect de l’environnement, des droits sociaux et de la bonne gestion verront aussi leurs coûts diminuer, par exemple grâce à une facture énergétique réduite, une paix sociale au niveau du personnel ou encore une aisance plus grande à se conformer aux réglementations. De plus, l’accès aux capitaux sera facilité car les investisseurs privilégient les entreprises responsables. Il faut ajouter à ces avantages de meilleures relations avec les clients, des activités plus pérennes ou encore une capacité accrue à innover et à générer des bénéfices. Tout cela contribuera à des retombées positives sur l’ensemble de l’économie et sur la société en général, ce qui est essentiel si on veut pouvoir répondre aux défis climatiques et sociaux de notre époque.