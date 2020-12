Parlons Business : L’Europe promeut la responsabilité sociale des entreprises sur Auvio

La crise sanitaire a démontré toute l’importance d’une politique de responsabilité sociale au sein des entreprises, comme nous l’avons déjà évoqué la semaine dernière. Pour les entreprises qui ont compris l’importance et l’urgence d’investir dans un modèle d’affaires plus durable et respectueux de l’environnement, de la société et des principes de bonne gouvernance, l’Union européenne a décidé de s’investir dans cette transition. Très tôt au début de la pandémie, la Commission européenne a déployé des moyens financiers d’urgence, notamment pour soutenir la responsabilité sociale des entreprises en réponse à la crise. En utilisant une partie des douze milliards d’euros destinés à remédier aux conséquences économiques et sociales de la crise, la Commission a prévu de travailler avec les organisations internationales et les entreprises européennes pour garantir les droits du travail et la responsabilité sociale des entreprises. Mais l’exécutif européen soutient déjà activement la responsabilité sociale des entreprises depuis plus de dix ans. L’année dernière, la Commission a fait le point sur plusieurs progrès réalisés dans le cadre de sa stratégie dédiée à cette thématique. Des avancées ont notamment été observées en matière de finance durable ou encore de protection des droits humains jusque dans les chaînes d’approvisionnement. Une tendance qui devrait encore s’accentuer à l’avenir, compte tenu du « Green Deal » que la Commission européenne veut mettre en œuvre.