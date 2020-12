Parlons Business : Les contrats à impact social sur Auvio

Parmi les nombreuses possibilités qui s’offrent aux entreprises désireuses d’agir pour le bien-être de la société, les contrats à impact social peuvent constituer une piste intéressante. Le mécanisme de ces contrats à impact social est relativement simple. Un investisseur privé, par exemple une entreprise, apporte un financement pour la réalisation d’un projet social, comme par exemple la réinsertion de jeunes qui vivent dans la précarité. L’argent investi est octroyé à un prestataire de services sociaux chargé de réaliser ce projet sur le terrain. Dans notre exemple, ce serait une association spécialisée dans l’accompagnement des enfants, des jeunes et des familles vivant dans la précarité. Un contrat est passé avec les pouvoirs publics qui, en cas de succès de la mission, rembourseront à l’investisseur privé les capitaux investis, augmentés d’un rendement. Un objectif est défini à l’avance. En l’occurrence, il s’agirait d’atteindre un certain pourcentage de personnes qui parviennent à retrouver un logement. Un organisme indépendant est chargé de vérifier la réalisation de cet objectif. En cas d’échec, l’investissement sera perdu, ou récupéré seulement en partie. Grâce à ce mécanisme, les pouvoirs publics externalisent donc le risque de cette mission et ne paient que si l’impact social est réel et attesté. Pour les entreprises, c’est donc une autre voie possible pour exercer leur responsabilité sociale.