Parlons Business : Les leçons de la crise sanitaire pour la RSE sur Auvio

Au cours des derniers mois, les entreprises ont rapidement tiré plusieurs leçons de la crise sanitaire. Tout d’abord, elles ont identifié ce qui les rendait résilientes ou, au contraire, vulnérables face à cette crise. Les entreprises attentives au bien-être de leurs travailleurs ont accru la modularité des espaces de travail et ont accentué leurs efforts en matière de planification et de communication interne. Elles ont aussi favorisé le travail à distance. Des entreprises ont aussi travaillé sur leurs chaînes d’approvisionnement en coopérant davantage avec des fournisseurs locaux. Deuxièmement, durant cette crise, les entreprises ont constaté une demande plus soutenue des investisseurs pour les produits financiers émis par les sociétés qui se préoccupent le plus de leur durabilité, ce qui a permis à ces entreprises d’accéder à des capitaux à de meilleurs conditions financières. Troisièmement, la crise a renforcé la prise de conscience de l’importance du développement durable parmi les clients des entreprises mais aussi parmi leurs salariés et chez les consommateurs. Quatrièmement, beaucoup d’entreprises ont compris que malgré l’urgence sociale, relancer la croissance par la consommation sans avoir égard aux problématiques environnementales n’était pas une solution d’avenir. La tentation est pourtant là : certaines entreprises ont jugé qu’il fallait simplement revenir au monde d’avant. Mais ces entreprises-là ne seront assurément pas les plus durables.