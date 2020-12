Parlons Business : Des recommandations en matière de RSE pour répondre aux enjeux de la crise sur Auvio

Comme nous l’avons vu ces derniers jours, la crise sanitaire a démontré l’importance, pour les entreprises, de faire preuve de résilience. Et il est rapidement apparu que les entreprises les plus résiliente étaient celles qui avaient adopté des stratégies durables dans le cadre de leur politique de responsabilité sociale. Comme il n’est jamais trop tard pour bien faire, une étude récente du Boston Consulting Group émet quelques recommandations à l’attention des entreprises si elles veulent transformer la relance qui suivra cette crise en opportunité de croissance à long terme. Ce cabinet de conseil recommande notamment d’être attentif à l’impact environnemental quand on cherche à identifier les leviers de création de valeur au sein de l’entreprise, en donnant la priorité à ceux qui sont favorables à la transition écologique. Il faudrait aussi développer les modes de travail les plus vertueux au point de vue environnemental. Il est aussi recommandé d’accompagner les évolutions des comportements des consommateurs, par exemple en adaptant les produits aux attentes sur le plan environnemental. L’étude conseille aussi de repenser la stratégie de l’entreprise en identifiant les opportunités liées à la transition écologique. Et ce ne sont là qu’une petite partie des recommandations qui doivent permettre aux entreprises de sortir de cette crise par le haut...