Parlons Business : La crise sanitaire démontre l’importance de la responsabilité sociale des entreprises sur Auvio

Comme nous l’avons constaté hier, accorder de l’importance à la responsabilité sociale est devenu de plus en plus prioritaire pour les entreprises. La crise sanitaire a encore accentué cette prise de conscience grandissante. En effet, certains risques extra-financiers, par exemple les risques environnementaux ou encore les risques liés à la santé du personnel, sont tout à coup devenus très tangibles. Des études ont démontré l’existence d’un lien entre la crise sanitaire et la perte de la biodiversité. Près d’un tiers des maladies infectieuses sont directement liées à la surexploitation des sols. La crise a aussi conduit les entreprises à s’interroger sur notre société mondialisée : compte tenu de la mobilité de plus en plus grande à l’échelle internationale, la pandémie a rapidement touché tous les continents. Des entreprises ont été amenées à repenser leurs chaînes d’approvisionnement. Cette réflexion a parfois conduit à la recherche de solutions d’approvisionnement davantage locales, et par ailleurs plus respectueuses de la main d’œuvre, moins énergivores et aussi moins polluantes. Toutes ces remises en question des entreprises avaient déjà démarré dans le cadre de leur politique de responsabilité sociale. La crise sanitaire a inévitablement accéléré ce processus.