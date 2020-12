Parlons Business : La responsabilité sociale, une urgence pour les entreprises sur Auvio

Pendant des dizaines d’années, la responsabilité sociale a été considérée comme un petit plus pour les entreprises et non comme une priorité. Mais aujourd’hui, les choses ont bien changé. La plupart des entreprises ont pris conscience de la nécessité de prendre en compte les paramètres environnementaux, sociaux et de bonne gestion dans leur pratique quotidienne. Et pour les entreprises qui n’ont pas encore adopté de stratégie de responsabilité sociale, il est désormais urgent de s’y mettre. Le pacte vert de la Commission européenne vise à rendre l’Europe neutre sur le plan climatique d’ici 2050. Aux États-Unis, le nouveau président, Joe Biden, affiche la même ambition avec son plan de transition énergétique. Autrement dit, les nouvelles réglementations environnementales vont pleuvoir. Les entreprises qui auront pris de l’avance disposeront d’un avantage compétitif sur les autres. Il en va de même dans les préoccupations sociales et de gouvernance : les entreprises qui se préoccupent de ces aspects rendent leur business plus durable. En Belgique, l’an dernier, trois quarts des entreprises estimaient que la responsabilité sociale était nécessaire pour survivre dans ce monde en pleine évolution, contre un peu plus de deux tiers des entreprises un an plus tôt. Pour les entreprises qui ne sont pas encore passées à l’acte dans ce domaine, il est donc plus que temps de se réveiller...