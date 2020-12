Parlons Business : Le mécénat de compétences progresse sur Auvio

Parmi les entreprises qui mènent une politique de responsabilité sociale, beaucoup optent pour des actions philanthropiques en faveur de nombreux secteurs qui ont besoin de soutien. Il peut s’agir de soutien financier : les très petites entreprises réalisent, en moyenne, des dons d’environ 4.000 euros ; les petites et moyennes entreprises consacrent quant à elles 10.000 euros en moyenne au mécénat ; et dans les grandes entreprises, les actions philanthropiques montent à plus ou moins 15.000 euros. Mais ces dernières années, le mécénat d’entreprise a évolué. Les dons d’argent restent dominants mais le mécénat de compétences prend de plus en plus d’importance. Cette autre forme de générosité consiste à inviter des collaborateurs de l’entreprise à consacrer une partie de leur temps de travail à des projets sociaux ou environnementaux. Les compétences internes de l’entreprise sont ainsi mises à disposition d’associations, d’entreprises sociales ou d’organisations caritatives. Cette forme de mécénat permet de mobiliser davantage les collaborateurs, ce qui augmente leur adhésion aux valeurs véhiculées par l’entreprise. Ce type d’action est de nature à augmenter la performance de l’entreprise grâce à une meilleure productivité. De leur côté, les travailleurs se sentiront davantage valorisés grâce à leur contribution à des objectifs d’intérêt général. Le mécénat de compétences mérite donc certainement que de plus en plus d’entreprises s’y intéressent.