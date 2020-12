Parlons Business : Les entreprises socialement responsables recrutent plus facilement sur Auvio

Les entreprises qui se soucient de leur responsabilité sociale peuvent en dégager des bénéfices déjà à court terme, comme nous l’avons vu ces derniers jours. Mais mener une politique qui intègre des préoccupations sociales et environnementales permet aussi d’assurer la pérennité de l’entreprise à beaucoup plus long terme. En effet, une entreprise qui agit en ce sens attirera plus facilement les jeunes talents, qui seront les moteurs de la croissance de l’entreprise à l’avenir. Les jeunes de la génération Z, nés au tournant du siècle, accordent beaucoup d’importance à l’éthique de l’entreprise qui souhaiterait les engager. Ces travailleurs qui arrivent actuellement sur le marché sont à la recherche d’un emploi stable mais pas à n’importe quel prix : ils ne veulent pas sacrifier leurs valeurs et leurs convictions personnelles. À cet égard, on perçoit un plus grand engagement envers les enjeux environnementaux parmi ces jeunes qui ont été nombreux à être sensibilisés par les marches pour le climat. Leurs souhaits portent notamment sur l’intérêt des entreprises pour de nouveaux modèles tels que l’économie circulaire, ou encore sur le refus de stratégies marketing qui encouragent la surconsommation. Les actions de mécénat d’une entreprise peuvent aussi être une source de motivation pour les candidats à un emploi. Les entreprises qui porteront leurs efforts sur les enjeux environnementaux et sociaux mettront donc davantage de chances de leur côté pour embaucher les jeunes talents de demain.