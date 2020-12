Parlons Business : L’effet de la responsabilité sociale sur la réputation de l’entreprise sur Auvio

Comme nous l’avons évoqué hier, une entreprise qui se préoccupe de sa responsabilité sociale est susceptible de dégager des profits plus élevés. Si cette intégration des préoccupations sociales et environnementales a un effet économique aussi bénéfique, c’est en grande partie grâce à l’amélioration de la réputation de l’entreprise. Selon une étude réalisée cette année, quand une entreprise jouit d’une excellente réputation, près de huit consommateurs sur dix se disent prêts à acheter ses produits ou services, tandis que si une entreprise obtient un faible score en matière de réputation, à peine un consommateur sur dix s’intéresse à son offre. La réputation d’une entreprise serait étroitement liée à l’importance que ses dirigeants accorde à la responsabilité sociale. Plus de 40 % de la réputation d’une entreprise provient de son souci pour les aspects environnementaux, sociaux et de bonne gestion. Au cours de l’année écoulée, les entreprises qui ont le plus amélioré leur score de réputation sont celles qui ont amélioré la perception de leur impact social, de l’éthique de leur activité économique et de la façon dont elles traitent leurs travailleurs. Les consommateurs accordent aussi une grande importance à la transparence des entreprises dans ces domaines. Il est donc capital pour une entreprise d’avoir une communication sincère sur sa situation en matière de responsabilité sociale et sur ses objectifs en la matière.