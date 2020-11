Parlons Business : La responsabilité sociale des entreprises rapporte sur Auvio

L’attention accrue des entreprises pour leur responsabilité sociale a des raisons économiques. Plusieurs études démontrent que l’intégration de préoccupations environnementales et sociales dans la stratégie d’une entreprise a un impact positif sur sa rentabilité. Cinq paramètres expliquent cet effet économique bénéfique. Premièrement, les entreprises qui mettent en avant leur responsabilité sociale attirent plus facilement des clients sensibles aux arguments environnementaux et sociaux, ce qui rejaillit sur le chiffre d’affaires. Deuxièmement, ces entreprises peuvent réduire leurs coûts, par exemple en diminuant leur consommation d’énergie ou en préférant le recyclage à l’achat de nouvelles matières premières. Troisième facteur favorable de la responsabilité sociale des entreprises, les sociétés leader dans ce domaine ont moins de contraintes légales et réglementaires parce qu’elles devancent la mise en place de réglementations plus strictes, en matière environnementale, par exemple. Quatrièmement, les entreprises qui se préoccupent du bien-être de leurs travailleurs, un aspect clé de la responsabilité sociale, stimulent la productivité et l’innovation, ce qui peut améliorer la compétitivité des entreprises. Et enfin, les investissements des entreprises réalisés dans le respect de critères de durabilité dégageront généralement un meilleur rendement. En conclusion, les entreprises ont plus que jamais intérêt à se soucier de leur impact sur l’environnement et la société.