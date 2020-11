Parlons Business : La responsabilité sociale intégrée dans l’activité habituelle de l’entreprise sur Auvio

Dans le cadre de leur responsabilité sociale, les entreprises peuvent pratiquer le mécénat, comme nous l’avons évoqué dernièrement, pour soutenir des projets et activités bénéfiques pour la société. Mais beaucoup d’entreprises choisissent d’aller plus loin en intégrantdes préoccupations sociales et environnementales au cœur de leurs activités économiques habituelles. Cela peut passer par l’utilisation plus rationnelle de leurs ressources dans le but de limiter le gaspillage et la pollution. Ça peut aussi concerner la gestion du personnel, par exemple en agissant sur la motivation des travailleurs dans le but de limiter le risque de conflits sociaux. De plus en plus d’entreprises choisissent ainsi de revoir leur stratégie dans une optique d’amélioration de leur impact sur l’environnement et la société. Par exemple, récemment, le géant de la sidérurgie ArcelorMittal s’est engagé à produire de l’acier grâce à de l’énergie produite à partir d’hydrogène. Pour y parvenir, le groupe industriel compte développer des installations capables de réaliser, à grande échelle, un processus d’électrolyse, qui permet de créer de l’hydrogène. ArcelorMittal vient aussi de lancer des projets qui utilisent la technologie de capture de gaz carbonique et la transformation de déchets de bois en charbon biologique. Voilà quelques exemples qui montrent que même dans un secteur industriel traditionnellement très polluant, des démarches menées en application d’une politique de responsabilité sociale de l’entreprise peuvent déboucher sur des avancées très concrètes en faveur de l’environnement et de la société.